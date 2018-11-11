Украинский боксер Александр Усик поднялся в рейтинге BoxRec, после победы над Тони Белью
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поднялся на третью строчку в топ-10 pound-for-pound рейтинга по версии авторитетного издания BoxRec. Это стало возможным после того, как украинец послал Тони Белью в нокаут в 8 раунде. Об этом сообщает boxrec.
Еще один украинец - Василий Ломаченко - опустился в рейтинге на пятое место. Примечательно, что это первый случай в карьере боксеров, когда Усик опередил своего друга и коллегу по спорту. По-прежнему рейтинг возглавляет американец Теренс Кроуфорд. На втором месте находится Сауль Альварес.
Топ-10 боксеров по версии BoxRec
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Александр Усик
- Геннадий Головкин
- Василий Ломаченко
- Луис Нери
- Висаксил Вангек
- Мигель Берчельт
- Энтони Джошуа
- Лео Санта Круз
Фото: boxrec.com
Напомним, Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в Манчестере.
Как сообщала "Страна", в России хотят боя-реванша между Усиком и Гассиевым.
Также "Страна" писала, что Усика не увидят в Украине в следующем году.