Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поднялся на третью строчку в топ-10 pound-for-pound рейтинга по версии авторитетного издания BoxRec. Это стало возможным после того, как украинец послал Тони Белью в нокаут в 8 раунде. Об этом сообщает boxrec.

Еще один украинец - Василий Ломаченко - опустился в рейтинге на пятое место. Примечательно, что это первый случай в карьере боксеров, когда Усик опередил своего друга и коллегу по спорту. По-прежнему рейтинг возглавляет американец Теренс Кроуфорд. На втором месте находится Сауль Альварес.

Топ-10 боксеров по версии BoxRec

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Сауль Альварес
  3. Александр Усик
  4. Геннадий Головкин
  5. Василий Ломаченко
  6. Луис Нери
  7. Висаксил Вангек
  8. Мигель Берчельт
  9. Энтони Джошуа
  10. Лео Санта Круз

Фото: boxrec.com

Напомним, Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в Манчестере. 

Как сообщала "Страна", в России хотят боя-реванша между Усиком и Гассиевым.

Также "Страна" писала, что Усика не увидят в Украине в следующем году

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