На озере Кенон в районе российского города Чита, что в Забайкальском крае, спасатели освободили пса, который примерз ко льду хвостом и задними лапами. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Животное обнаружили случайно, когда патрулировали прибрежную зону. "Сотрудники объезжали прибрежную зону. Было понятно, что собака долго лежала на одном месте", - рассказали в пресс-службе госучреждения "Забайкалпожспас".

Отмечается, что сотрудники освободили пса, доставили на берег, согрели и накормили. Убедившись, что с псом все хорошо, его отпустили.

К слову, сейчас в Чите около пяти градусов ниже нуля, ночью температура опускалась до минус восьми градусов.

В Сибири собака вмерзла в озеро Фото: Youtube, Андрей Ефимов

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