Внутри партии УКРОП (считается подконтрольной Игорю Коломойскому) продолжается борьба за контроль над Днепропетровской областью.

Как уже писала "Страна", местная организация УКРОПа находится в ведении мэра города Бориса Филатова и экс-главы партии Геннадия Корбана. Оба в последнее время находятся в тяжелых отношениях с Коломойским.

Последний же сейчас организует по всей стране "праймериз", в ходе которых собранные люди выдвигают от УКРОПа в президенты близкого к олигарху нардепа Александра Шевченко.

В тоже время, в конце октября Корбан и Филатов сорвали этот план по Днепру, проведя свою конференцию, на которой Шевченко прокатили. Но тот ее итогов не признал, и провел сегодня, 11 ноября, новое собрание УКРОПа в Днепре, который и проголосовал за его выдвижение.

При этом, в местной ячейки партии говорят, что к этому мероприятию никакого отношения не имеют. Хотя, судя по фото с сегодняшнего собрания. Филатов и Корбан определенным образом в нем все же поучаствовали.

Как пишет на своей странице в Facebook активистка УКРОПа из Днепра Мария Москалева, на собрание пришли люди в масках, а также "ходячие скульптуры".

Москалева также публикует соответствующие снимки.

Фото: facebook.com/mary.moscaliova

Можно предположить, что этих персонажей привел в зал тот, кто хотел показать абсурдность всего мероприятия.

Также Москалева удивляется, что перед партийцами выступил народный депутат Андрей Денисенко.

Фото: facebook.com/mary.moscaliova

Москалева напомнила, что еще два года назад Денисенко после неголосования УКРОПА в Раде за снятие неприкосновенности с Вадима Новинского публично заявил о выходе из этой партии.

По данным Москалевой, членов городской (Днепровской) УКРОПа на данном мероприятии в Днепре "как раз и не наблюдалось - что понятно, потому что Днепровская областная организация провела конференцию 20 октября, и на ней Шевченко проиграл, о чем и сообщили СМИ".

Отметим, что рейтинг партий в Украине возглавили "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".