УПЦ Киевского патриархата заявили, что единая поместная УПЦ не станет переносить Рождество с 7 января на 25 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook.

Евстратий Зоря отметил, что идея перехода на новый стиль получила как сторонников, так и многочисленных убежденных оппонентов. "В прошлом ряд примеров административного внедрения нового стиля приводили к разделению в церквях, даже к расколам, длящимся десятилетиями. Поэтому вполне официально хочу сообщить, что вопрос перехода на новый календарь не нарушается и не рассматривается в процессе объединения и в связи с предоставлением Томоса. Каждая автокефальная Церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований об этом в Томосах, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ в., не устанавливалось", – написал Е.Зоря.

Он подчеркнул, что распространение информации о якобы внедрение в связи с предоставлением Томоса "нового стиля" – "есть лишь информационной провокацией с московскими корнями", чтобы посеять вражду между верующими.

Также пресс-секретарь УПЦ КП напомнил, что в прошлом году законом Украины 25 декабря был признан праздничным днем, и все, кто желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям, - имеют возможность делать это и сейчас, вопрос Томоса и автокефалии с этим никак не связан.

Ранее "Страна" подробно объясняла, что именно готовят власти для получения Томоса.

Как сообщала "Страна", на 22 ноября в Киеве намечен Объединительный собор, на котором просители Томоса об автокефалии должны избрать себе иерарха. А уже в декабре в Киев ожидается визит Константинопольского патриархата Варфоломея, который в своей новой резиденции - Андреевской церкви - в День святого апостола Андрея, 13 декабря, хочет возглавить торжественную службу.