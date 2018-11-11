Сегодня в Париже состоялись празднества по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Эта война оставила неизгладимый след в европейской истории - поэтому на событие были приглашены практически все мировые лидеры.

В их числе - Дональд Трамп и Владимир Путин, которым так и не дали толком пообщаться. Приехал туда и Петр Порошенко, с которым уже успела случиться неприятная история.

"Страна" выделяет главные моменты групповой встречи в Париже.

Что отмечали

11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие, которое знаменовало поражение Германии и ее союзников - и победу стран Антанты (Англия и Франция). Так закончились четыре года самой кровопролитной войны, которую на тот момент вело человечество.

По ее итогам исчезли четыре империи - кайзеровская Германия, Австро-Венгрия, Российская и Оттоманская. Причем Россия единственная в этом списке воевала на стороне Антанты, но из-за революции не смогла воспользоваться плодами победы.

Кстати, именно в силу развала Российской империи появилась и УНР, от которой нынешние власти предлагают делать отсчет украинской независимости. Первой мировой мы вообще обязаны появлению на карте Европы многих стран, которые раньше входили в состав проигравших в этой войне империй - Чехословакии, Польши, Финляндии, стран Прибалтики.

Интересно, что в том же местечке Компьен Гитлер в 1940 году вынудил французов подписать капитуляцию. Тем не менее, то была уже другая история. Жертвы, которые принесла Франция в Первой мировой, все равно оказались куда выше, чем во Второй.

Впрочем, на праздновании 11 ноября франко-германские противоречия были отброшены: Ангела Меркель и Эммануэль Макрон стояли на мероприятиях бок-о-бок. Тем самым лидеры Европы показали, что старые исторические противоречия должны не разделять, а преодолеваться в современном мире.

Один из представителей обратной точки зрения тоже был на саммите. Петр Порошенко, постоянно напоминающий об исторических конфликтах 300-летней давности, оставался в одиночестве. С ним не поздоровался Дональд Трамп, который прошел мимо украинского президента на расстоянии вытянутой руки.

Порошенко и Трамп

Видео с этим инцидентом опубликовали российские СМИ. На ролике видно, как Трамп подходит к группе мировых лидеров и здоровается с некоторыми из них за руку. При этом он как бы не замечает стоящего рядом Петра Порошенко.

Позже российские журналисты попытались окликнуть Порошенко на выходе из Елисейского дворца и спросить, действительно ли Трамп не подал ему руки. На что украинский президент ответил:

"Все, что вы говорите - это вранье. Все — что говорит русское телевидение", - сказал он на русском языке и ушел.

Раздражение президента Украины Петра Порошенко можно понять - руку ему Дональд Трамп действительно не пожал. pic.twitter.com/05UKTf4zI7 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 ноября 2018 г.

В сети начали публиковать фотожабы на неудавшееся общение Трампа и Порошенко:

Позже в пресс-службе украинского президента намекнули, что на самом-то деле он пообщался с Трампом. "Произошло более 40 встреч. Встречи состоялись вчера, и краткое обсуждение на полях форума, и в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки".

"По итогам этого обсуждения состоялась встреча министра иностранных дел Украины Климкина и госсекретаря США Помпео. Могу акцентировать на договоренности о проведении 16 ноября комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Мы договорились возобновить ее работу", - сказал Порошенко об итогах встречи с Трапом.

В целом президент Украины принял участие в двух основных меропрятиях празднества - шествии у Триумфальной арки и ланче в Елисейском дворце. А также бегло пообщался с принимающей стороной - президентом Франции. Макрон даже слегка пообнимался с Мариной Порошенко. Украинского президента это очень порадовало - равно как и супругу французского лидера.

Ранее ожидалось, что в Париже успеют встретиться лидеры стран Нормандской четверки, которые не собирались в таком формате очень давно. Однако в Киеве заранее предупредили, что Порошенко с Путиным встречаться не будет - хотя в Кремле о такой возможности никогда и не говорили.

В тоже время, Порошенко, как сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко, провел переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном на тему сегодняшних "выборов" на Донбассе.

"Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже по фейковым "выборам", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса", - написал Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

Сам Порошенко написал на своей странице в ФБ, что на встрече Макрон и Меркель осудили "выборы" на Донбассе.

Также, по словам президента Украины, проговаривался вопрос введения миротворцев на Донбасс.

Теперь украинский президент отправился на Форум мира, который начался после торжеств, посвященным окончанию Первой мировой. Правда, Дональда Трампа он и там не застанет: президент США решил не посещать эту встречу. Да и в целом он вел себя довольно вызывающе.

Демарш Трампа

Американский президент прибыл в Париж еще 9 ноября. Вчера он успел отметиться в мини-скандале: ни он, ни его супруга не пожелали прийти на американское военное кладбище, где похоронены солдаты, воевавшие на стороне Антанты.

У Трампа объяснили это дождем, который моросил над кладбищем. При этом, американский генерал Келли приехал на церемонию и в память о погибших сто лет назад солдатах США стоял под дождем без зонта и головного убора.

Одни наблюдатели объяснили демарш "ленью" и "цинизмом" Трампа, другие же увидели более сложный подтекст - мол, президент США лишний раз намекнул, что не хочет участвовать в делах Европы и поддерживать ее безопасность. И не считает правильным участие американских солдат во внутриевропейских разборках.

В этом же ключе истолковали отъезд Трампа с Форума мира, который последовал за торжествами. Хозяин Белого дома снова показал свое отношение к глобальным площадкам, где "солируют" представители Европы.

Общение Трампа с Путиным

Изначально на 10-11 ноября была запланирована третья "большая" встреча президентов США и России. Однако по настоянию Макрона ее отменили. Французский лидер опасался, что это событие затмит само празднество, на котором президент Франции был хозяином. Так звучит, по крайней мере, версия, высказанная в СМИ и не опровергнутая ни одной из сторон.

Однако надежда на то, что хозяева Белого дома и Кремля перекинутся хотя бы парой слов, была устойчивой. Они даже успели поздороваться перед шествием возле Триумфальной арки.

Путин подошел к шеренге, когда там уже стояли Трамп, Макрон и Меркель. Он пожал руки всем троим, показал Трампу большой палец, после чего оба лидера похлопали друг друга - Трамп Путина по спине, а тот его по плечу. После чего российский лидер занял свое место слева от Макрона.





Второй заход у двух президентов был на ланче в Елисейском дворце. Они должны были сидеть рядом. Однако в последний момент выяснилось, что их рассадили: Путин оказался на другой стороне стола в компании с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, сообщили РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Тем не менее сам Путин заявил, что пообщаться с Трампом ему таки удалось. Правда, деталей общения российский президент не озвучил. На вопрос, как прошла беседа, Путин сказал "Хорошо". По данным же других источников "общение" ограничилось словом "Увидимся" (See you).

Теперь встречи двух лидеров ждут на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе.

"Древние демоны". Что сказал хозяин саммита

Интересное заявление на мероприятиях по случаю столетия конца войны сделал Эммануэль Макрон.

Он предупредил об опасности национализма и заявил, что "древние демоны", которые вызвали Первую мировую войну и привели к миллионам смертей, снова становятся сильнее.

"Патриотизм - полная противоположность национализма. Национализм является предательством патриотизма. Говоря "Наши интересы прежде всего, пусть там что происходит с другими", вы уничтожаете самое ценное, что может иметь нация, то, что делает ее живой, большой, и, самое важное, ее нравственные ценности", - заявил Макрон, выступая у Триумфальной арки.

Вряд ли этот пассаж был обращен к Петру Порошенко, который активно осваивает лозунги национализма в Украине - скорее, Макрон адресовался Трампу, чей вызов глобализму стал крайне беспокоить Европу. Однако и украинскому президенту при упоминании "древних демонов" могло стать неловко - ведь если Трамп исповедует больше экономический протекционизм, чем собственно национализм, то в Украине Петра Порошенко все как раз наоборот.

Тем более, что Макрон прав - национализм действительно был одной из движущих сил Большой войны 1914-1918 годов. Национальный капитал европейских экономик искал новые рынки, источники сырья и рабочей силы, а конкуренция при технологическом взрыве начала ХХ века крайне ожесточилась.

Позже - накануне Второй мировой - национализм трансформировася в нацизм.

Сегодня у национализма другая природа - однако, судя по Украине, он и в наше время способен вызвать достаточно кровавые конфликты.

Впрочем, фактор Украины на встрече в Париже сами же украинцы в соцсетях считают достаточно вторичным.

"Украина на задворках мировой политики. Мы не субъект, мы - объект международных договоренностей. Благодаря бездарной политике президента Петра Порошенко и его ручного Климкина.

Сегодня это было уже осознать и сам Петр: когда ему не нашлось места даже краешку в первой шеренге мировых лидеров.

А Путин, убивший уже десятки тысяч украинцев, победно красуется у Трампа, Меркель и Макрона. Будто последняя война в Европе действительно закончилась сто лет назад, а не длится сейчас. Грустно это все", - пишет журналистка Татьяна Высоцкая.

В то же время журналист Вячеслав Чечило считает, что президенту Украины было не по рангу стоять в первой шеренге - и он в этом не виноват.

"Знаете, сенсация была бы, если бы Трамп не поздоровался с Путиным или с Меркель. То, что он не поздоровался с Порошенко – совершенно нормально, поскольку между ними – пропасть. Трамп даже не должен помнить, как Порошенко зовут. И в этом, кстати, нет ничего постыдного – таких стран в мире полторы сотни".

Политолог-международник Олег Волошин пишет о призраках новой мировой войны.

"Когда смотрел на фотографию мировых лидеров на церемонии памяти 100-летия завершения Великой войны, невольно задумался о том, что в эти мгновения чувствовала Ангела Меркель. Все мы привыкли к тому, что немцы и их политики каются за ужасы Второй мировой. Но ведь и Первую, по всеобщему признанию, развязали так же во многом немецкие военно-политические круги. Хотя реальная вина лежит на всех основных участниках.

Так вот, каково это представлять на таких мероприятиях нацию, которая дважды за XX век поставила мир на грань взаимного истребления? Потому Меркель, как мало кто из мировых лидеров, представляет тех, кто желает Украине именно, что мира. Потому как понимает, что в нашем случае путь к гипотетической победе возможен лишь при разрастании нашего конфликта с соседом до масштаба новой мировой бойни, победителей в которой на самом деле не будет.

По прошествии ста лет после мясорубки 1914-18 никто не вспоминает, кто у кого отобрал Эльзас или зачем австрийцы аннексировали Боснию, вырыв своему эрцгерцогу могилу в Сараево. Вспоминают миллионы павших. Обычных людей, как мы с вами, вырванных из мирной жизни ради целей, которые их потомкам в третьем поколении уже и не объяснишь. Для любого думающего человека война - это и есть наибольшее зло. Универсальное средство превратить в пепел все, что нам дорого. Ее ничем нельзя оправдать".