В Украине с 12 ноября ожидается ветреная холодная погода с температурой воздуха днем ​​не выше +2...+6 градусов, туманы также не отступают. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Сумской, Полтавской, Черниговской областях может выпасть мокрый снег. На северо-востоке и в восточных областях Украины ожидается температура около нуля. На Западе +7...+12 градусов.

"Немного может полетать небольшой снег на Востоке, покапать дождем или туманом на юго-западе. Однако в целом - без осадков",- сообщает Диденко.

Синоптик также отметила, что погода в Киеве будет мотивировать к написанию мрачных текстов, безнадежных стихов о несчастной любви, "зрадофильства" и "всепропальства". Потому что будет облачно, сыро, ветрено и холодно.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее синоптики предупреждали, что на территорию Украины вторгнутся массы холодного воздуха с Востока.

Как сообщала "Страна", в Украине на выходных днем еще будет тепло, а ночью наступят заморозки.