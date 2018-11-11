В Украине в понедельник, 12 ноября, ночью прогнозируют от +2° тепла до -3° мороза, днем от +1° мороза до +4° тепла, а на Прикарпатье до +15°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Существенных осадков новая неделя не принесет. Ночью и утром возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в понедельник в восточной части в течение суток составит 2-6° мороза, на остальной территории ночью ожидается от +2° тепла до -3° мороза, днем +1...+6° тепла, в западных областях +8...+13° тепла.

Во вторник, 13 ноября, ночью будет 3-8° мороза (в восточных областях прогнозируется снижение температуры до 6-11 мороза), днем от -1 мороза до +4 тепла; в западных областях и на крайнем юге страны ночью 0...+5° тепла, днем +5...+10°, на Закарпатье - до +15°.

В Киеве и области в эти дни будет без осадков. Температура ночью 12 ноября от +2° тепла до -3° мороза, 13 ноября - 3-8° мороза; днем от -1° мороза до +4° тепла.

14 ноября и в западных областях обещают небольшой дождь, на севере местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях ночью 0...+6° тепла, днем +5...+11°; на остальной территории ночью 1-7° мороза, днем 0...+6° тепла.

В Киеве и области на 14-15 ноября синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0...+5° тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее синоптики предупреждали, что на территорию Украины вторгнутся массы холодного воздуха с Востока.

Напомним также, что в Украине на выходных днем еще будет тепло, а ночью наступят заморозки.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, когда в Украине начнется эпидемия гриппа.