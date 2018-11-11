Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп успели лишь поприветствовать друг друга во время короткой встречи в Париже. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, политики буквально поприветствовали друг друга "на ногах" во время обеда.

"Переговорить возможности не было", - сказал Песков.

По его словам, политики сказали друг другу "До встречи!" Затем Владимир Путин отправился на Международный форум мира, Трамп также покинул Елисейский дворец.

Согласно другим источникам Путин и Трамп сказали друг другу See you, что значит "Увидимся".

Напомним, полноценная встреча лидеров России и США не состоялась по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона. В Елисейском дворце не хотели бы, чтобы эти переговоры затмили мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны.

Даже за столом Путина и Трампа посадили не рядом, а друг перед другом. Также появилось видео, как Путин показал Трампу палец и похлопал по плечу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи большой двадцатки в Буэнос-Айресе.