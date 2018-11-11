Президент России Владимир Путин назвал вполне естественным предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании объединенной армии Европейского союза.

Об этом передает RT France.

Он также указал на важность объединенной армии ЕС, если этот экономический блок хочет быть независимым, самодостаточным и суверенным в вопросах безопасности и обороны.

"Что касается альтернативных (НАТО - Прим.Ред.) вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея, сейчас президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом ещё говорил один из прежних президентов (Франции - Прим.Ред.) Жак Ширак, но и до него были эти идеи. В принципе Европа - мощное экономическое образование, мощный экономический союз и, в целом, это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности", - сказал Путин.

Он добавил, что считает этот процесс положительным с точки зрения укрепления многополярности мира. По его словам, у России и Франции в этом вопросе перекликаются позиции.

Как сообщала "Страна", Макрон предупредил мировых лидеров об опасности возрождения "демонов национализма".

Говоря "наши интересы прежде всего, пусть там что происходит с другими", вы уничтожаете самое ценное, что может иметь нация, то, что делает ее живой, большой, и, самое важное, ее нравственные ценности", - заявил французский лидер.

Напомним, что в Киеве в марше УПА участвовали немецкие неонацисты.