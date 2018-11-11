В Виннице 10 ноября пьяный экс-руководитель Департамента уголовного розыска, генерал-майор милиции Александр Ляшко на машине врезался в служебный автомобиль полицейского и устроил драку с копами. Об этом "Стране" сообщил источник в винницкой полиции.

"После того, как невменямого виновника ДТП доставили в наркологический диспансер, он начал вести себя неадекватно, выкрикивать матерные ругательства и вновь "пошел на таран" - ударил головой в лицо капрала полиции Д. По факту нанесения телесных повреждений полицейскому рассматривается вопрос об открытии уголовного производство в отношении бывшего начальника угрозыска Украины" - пояснил источник "Страны" в полиции.

Стоит отметить, что генерал-майор милиции Александр Ляшко печально известен неудачной операцией по задержанию банды наемных киллеров под руководством Аслана Дикаева в 2013 году.

Оперативная группа милиционеров, посланная на задержание опасных убийц, не получила оружие и выехала на задание практически безоружной – с травматическими пистолетами. В результате были убиты двое милиционеров, еще четверо получили ранения.

Как сообщала "Страна", во время задержания Range Rover на Позняках молодежь с нелегальным оружием показала копам голый зад.

Также "Страна" писала, как в Харькове водитель предъявил копам права на имя Виктора Януковича.

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