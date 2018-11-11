В воскресенье, 11 ноября, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обвинил Россию в проведении "выборов на Донбассе" и дотациях сепаратистам вместо выполнения Минских соглашений.

Об этом говорится в сообщениях (твитах) в твиттере Волкера.

"Так называемые "народные республики" не имеют места в Минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, и созданы Россией для управления украинской территорией, которую она контролирует силой", - заявил спецпредставитель США.

"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс", - также указано в одном из твиттов американского внешнеполитического чиновника.

В "ЛНР" и "ДНР" в воскресенье проходят "внеочередные выборы глав "ДНР" и "ЛНР" и "депутатов парламентов". В ЕС, США и Японии заявили, что назначение "выборов в "ЛНР" и "ДНР"" является нарушением Минских договоренностей.

Также действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези и специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявили, что "выборы" не соответствуют ни букве, ни духу Минских соглашений.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и председатель СБУ Василий Грицак предупредили об уголовной ответственности за организацию и проведение "выборов в ЛНР\ДНР".

Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

Как сообщала "Страна", Волкер поддержал повышение цен на газ в Украине.

"Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены", - заявил спецпредставитель Госдепа США.

А в СБУ заявили, что в Донецке сегодня голосуют за Чака Норриса.