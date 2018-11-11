В течение 10 ноября, в зоне ООС на Донбассе позиции ВСУ были обстреляны 10 раз. Погибло два украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. Об этом сообщает информационно-аналитический центр Национальной обороны Украины.

Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, который установлен оккупантами, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое - получили ранения. Об этом говорится в дневной сводке на странице в Facebook.

Боевики обстреляли украинские оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.

Кроме того, из минометов калибра 82 и 120-мм незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. 82-мм минометы захватчики применили и у Новотошковского. Но наибольшую огневую активность НВФ проявили у Марьинки, обстреляв силы ООС трижды в течение суток.

По данным украинской разведки, один боевик уничтожен и восемь ранены.

"11 ноября огневой активности врага на линии соприкосновения не зафиксировано", - добавили в штабе.

Фото: facebook.com/mediarnbo

Как сообщала "Страна", в зоне ООС началось обострение. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что в пятницу, 9 ноября на Донбассе также зафиксированы потери среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.