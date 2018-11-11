В Киеве несколько футболистов из клуба "Оболонь-Бровар" перетащили машину автохама. Как сообщает FootballHub, инцидент произошел утром 11 ноября.

По информации, автобус с футболистами не смог проехать из-за припаркованного на дороге автомобиля. Так как спортсмены спешили, было решено переставить машину на тротуар.

Видео слаженной работы команды появилось на странице в Facebook:

Ранее появилось видео, как футболисты "Шахтера" перед игрой с "Арсеналом" помогли подтолкнуть заглохшую машину .

Также "Страна" писала, как в Киеве третий раз за год поймали одного и того же пьяного таксиста. Инцидент произошел на улице Нахимова. В момент задержания нетрезвый таксист как раз вез пассажира. Тот хотя и заметил состояние водителя, но остался в машине и надеялся побыстрее доехать по нужному адресу.

Как сообщала "Страна", в Киеве автохам на Lexus занял сразу четыре места для инвалидов на парковке.