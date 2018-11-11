В Киеве, 11 ноября, временно остановили работу фуникулера. Об этом в Facebook сообщает КП "Киевпастранс".

Движение столичного фуникулера было закрыто по техническим причинам в воскресенье с 14:30.

"О восстановлении движения будет извещено дополнительно. Предприятие обращается к пассажирам с просьбой учитывать это во время планирования маршрутов", - сказано в сообщении.

Отметим, что киевский фуникулер был построен в 1905 году. В 1928, 1958 и 1984 годах фуникулер трижды подвергался коренной реконструкции. В последние годы ежегодно летом или осенью он закрывается для проведения регламентных работ, испытаний и технического осмотра. В частности, в 2018 году он закрывался на ремонт с 17 июля по 23 августа.

Фото:facebook.com/Kyivpastrans

Напомним, стало известно, когда в Киеве можно будет "полетать" на фуникулере.

Также Кличко обещает заменить вагоны киевского фуникулера на новые из Австрии.