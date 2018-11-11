Концепция 8 марта в Украине должна полностью измениться. Такое мнение выразил директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович в чате на Главреде.

"Что касается 8 марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования. В частности, потому, что все больше украинцев понимают, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет", - заявил Вятрович.

По его словам, среди молодого поколения нет ностальгии по таким праздникам, как 8 марта. Вятрович убежден, что праздник 8 марта изменит свой формат.

"Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция. Мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества. Очевидно, в таком новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в "день тортиков и букетиков", - заключил он.

Ранее "Страна" писала о том, что Ульяна Супрун попросила не поздравлять ее с 8 марта.

Также мы сообщали, что Вятровича вызывали "на ковер" в Раду из-за инициатив по 8 марта и 1 мая.