В Москве из-за угрозы взрыва начали проверку двух вокзалов. Полицейские получили звонки о минировании Белорусского и Киевского вокзалов.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Белорусском вокзале. Здание было эвакуировано, работало только на выход. Хотя сообщение об угрозе взрыва на Белорусском вокзале не подтвердилось", - заявили в полиции.

Полиция с кинологами проверила Киевский и Белорусский вокзалы, передает ТАСС.

"Специалисты проверили здание и не обнаружили ничего подозрительного на Киевском вокзале", - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Он уточнил, что эвакуация здесь не проводилась. Киевский вокзал работает в штатном режиме.

Напомним, что в Киеве эвакуировали более 2 тысяч пассажиров ж/д вокзала из-за сообщения о минировании.

Также в Киеве из-за сообщения о заминировании закрыта станция метро "Площадь Льва Толстого".