Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил об опасности национализма в своей речи, произнесенной во время церемонии по случаю завершения Первой мировой войны. Он заявил, что "древние демоны", которые вызвали Первую мировую войну и привели к миллионам смертей, снова становятся сильнее, пишет Associated Press.

"Патриотизм - полная противоположность национализма. Национализм является предательством патриотизма. Говоря "Наши интересы прежде всего, пусть там что происходит с другими", вы уничтожаете самое ценное, что может иметь нация, то, что делает ее живой, большой, и, самое важное, ее нравственные ценности", - заявил Эммануэль Макрон во время выступления у Триумфальной арки в Париже перед десятками мировых лидеров.

Макрон призвал мировых лидеров объединиться в общей борьбе за мир и для решения других глобальных вопросов.

"Вместе мы можем предотвратить угрозы - глобальное потепление и разрушение окружающей среды, бедность, голод, болезни, неровность, необразованность", - сказал Макрон.

Напомним, в Париже в воскресенье, 11 ноября, проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию завершения Первой мировой войны. По приглашению Макрона в Париж прибыли почти семь десятков мировых лидеров.

Ранее "Страна" писала о том, что в Париже Трамп не поздоровался за руку с Порошенко.

Также мы сообщали, что в Париже Путин показал Трампу палец и похлопал по плечу.