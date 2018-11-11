В Польше осудили проведение так называемых "выборов в "ЛДНР". Об этом сообщает МИД Польши.

Польские дипломаты призвали ввести санкции против всех причастных к организации данных "выборов". В МИД подчеркнули, что выборы являются частью политики российской власти.

"Польша не признает никаких действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", – сказано в заявлении.

Поляки добавили, что проявлением такой политики Кремля является также агрессия РФ в Азовском море и активная милитаризация Крыма.

"Выборы подрывают усилия по урегулированию российско-украинского конфликта и несовместимы с минскими соглашениями", - отметили в МИД Польши.

В министерстве призвали ЕС и других партнеров ужесточить имеющиеся санкции и запретить выдачу виз и заморозить активы лицам, ответственным за организацию незаконных выборов.

Напомним, что в Совете Европы рассмотрят вопрос о "выборах в "ЛДНР".

Также в посольстве США назвали "выборы в ЛДНР" бутафорскими и не соответствующими стандартам ОБСЕ.