Сегодня в "ЛДНР" проходят "выборы", которые не признает США и Европа. Некоторые люди начали портить бюллетени. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Спецслужба опубликовала фото испорченного бюллетеня на котором написано: "Мой выбор - Чак Норрис".

"Показательно, что самым популярным кандидатом является Чак Норрис, при котором массово отдают голоса немногочисленные "избиратели". Даже мобильная связь и сайт так называемого "Центризбиркома" террористов не выдержали такого откровенного фейка и категорически отказались работать", - отметили в СБУ.

"Спектакль начался. В лучших традициях СССР в ОРДЛО происходят так называемые выборы. Кремлем поставлена ​​задача: до 12.00 сообщить о явке не менее 50% "избирателей". Массово происходят мистификации, ради телевизионной картинки о "очереди желающих проголосовать", - отмечено в сообщении.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, в "ЛДНР" начались "выборы", которые не признают Украина, США и Европа.

Также Украина требует внеочередного созыва ТКГ в связи с незаконными "выборами" в "ЛДНР".