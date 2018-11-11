Поддерживая "выборы" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Российская Федерация демонстративно сводит на нет Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской парламентской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"После сегодняшних "выборов" на оккупированном Донбассе Москва демонстративно ставит крест на Минском процессе. Следствием этих действий должно стать усиление санкций против России, если в ЕС и США настроены отвечать честно и симметрично", - написал политик.

При этом автор поста отмечает, что не так важна фамилия того человека, которого "изберут".

"А кто будет там "избран" - нет смысла обсуждать - новые петрушки, которых кукольник красиво и с музыкой упакует в деревянный ящик, когда истечет их срок", - отметил Арьев.

Фото: facebook.com

Напомним, сегодня на оккупированном Донбассе проходят выборы глав "ДНР" и "ЛНР".

Ранее "Страна" писала о том, что Украина требует внеочередного созыва ТКГ в связи с незаконными "выборами" в "ЛДНР".

Также мы сообщали, что в "ДНР" пропала связь Vodafone.