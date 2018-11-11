В США на аукционе продали куртку легендарного поп-певца Майкла Джексона. Куртку, которую артист носил в ходе одного из своих концертных туров, ушла с молотка за 298 тысяч долларов в Нью-Йорке. Именно эту куртку Джексон надевал в ходе своего первого сольного концертного тура Bad Tour, который длился с сентября 1987 года по январь 1989 года.

Отмечается, что на куртке есть также автограф знаменитого певца. Об этом сообщает Reuters.

По информации аукционного дома Julien’s Auctions, стартовая цена проданной куртки с черными ремешками и серебряными застежками-молниями составляла 80 тысяч долларов.

Полный список лотов, выставленных на аукцион, включал свыше 800 вещей и предметов, имевших то или иное отношение к известным исполнителям рок-н-ролла. Среди прочего, на продажу были выставлены электрогитары Элвиса Пресли, Боба Дилана, Эрика Клэптона, а также платья и туфли Ареты Франклин и украшения, которые носила Мадонна.

Фото:reuters.com

Напомним, сборник старых хитов рок-группы "The Eagles" побил рекорд Майкла Джексона по продажам.

Также дочь Майкла Джексона угодила на операционный стол, где пережила самую страшную боль.