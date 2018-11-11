В Кривом Роге состоялось экстренное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ключевой вопрос - подача тепла криворожанам госпредприятием "Криворожская Теплоцентраль". По решению городской комиссии, ПАО "Криворожгаз" должно незамедлительно обеспечить подачу газа на котельные Теплоцентрали, а госпредприятие - немедленно подать тепло криворожанам. Об этом сообщает 0564.ua, ссылаясь на пресс-службу Криворожского горисполкома.

Предприятию "Криворожская теплоцентраль", которое управляется Фондом государственного имущества, необходимо единоразово выплатить НАК "Нафтогаз" долг более 375 млн грн для получения газа.

"За 2 года у государственной "Теплоцентрали" поменялось 5 директоров и ни один из них не был согласован с горисполкомом. А вы должны понимать, что это за предприятие: "Теплоцентраль" сама производит тепло, сама его продает потребителям и сама собирает деньги. И абсолютно автономно работает от городской власти. Мы просто являемся заложниками, потому что предприятие работает на территории Кривого Рога", - сказал зам мэра по ЖКХ Александр Катриченко.

На 10 ноября без тепла в Кривом Роге остаются 2011 домов, 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, воинская часть 3011. Все они обслуживаются госпредприятием "Криворожская теплоцентраль".

"К сожалению, наши учреждения, которые обслуживает Теплоцентраль, тепла не получили. А в их числе, такие крупные больницы как №4, 16, 5-я больница, где находится Центр реабилитации ветеранов и воинов АТО", - сказал начальник городского управления здравоохранения Константин Мурашко.

"Максимальная температура в садиках достигает +14 градусов - это с учетом включения электрообогревателей. Одеваем деток в более теплую одежду, но это не комфортно и неправильно, в школах делаем сокращенные уроки. Принять тепло мы готовы, деньги в бюджете есть для оплаты. Ждем тепло!", - сказала начальник управления образования и науки Татьяна Крипак.

"Деньги на оплату теплоносителей есть в полном объеме. По всем учреждениям соцсферы проведены авансовые предоплаты, чтобы можно было работать и в дальнейшем. На сегодня не подключены Центр реабилитации детей с инвалидностью и детский дом - интернат, где находятся практически недвижимые дети с инвалидностью. Ситуация там критическая. Обогреваем помещения электроприборами, но это не выход!",- заявила директор Департамента социальной политики Инесса Благун.

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