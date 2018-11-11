В Донецке множество народу пришло на избирательные участки, чтобы принять участие в непризнанных Украиной выборах "главы ДНР" и "депутатов". Об этом идет речь в онлайн-хронике из столицы Донбасса, которую ведет "Страна".

"Это не 2014 год, но многие пришли голосовать не за, а вопреки". Так говорят дончане, обсуждая выборы в "ЛНР" и "ДНР", которые проходят 11 ноября.

Вопреки – не только предопределенному в общем-то результату, когда имена будущих "глав республик" уже известны. Но и позиции Киева, который в принципе отрицает право жителей неподконтрольных территорий самостоятельно голосовать.

Люди пришли и вопреки слухам об их апатии: в последнее время много говорят об усталости жителей "ЛДНР", которые уже пятый год живут в пограничном состоянии между Киевом и Москвой. И хоть аншлага нет, но процесс идет – на участках где по пять, а где и по двадцать человек, сообщают "Стране" очевидцы.

Наиболее активны пенсионеры, бюджетники и силовики. Последние приходят голосовать организованными группами и по всей форме. А вот молодежь ожидают здесь ближе к вечеру. Сами участки расположены достаточно кучно - не как в 2014 году, когда открыли только часть комиссий, из-за чего в "республике" появились очереди на голосование. Сейчас оно идет практически в каждой школе. И везде музыка - в основном российская эстрада от 90-х до наших дней. Где-то включают сборники песен, местами отдают предпочтение одному исполнителю - особой популярностью пользуется Олег Газманов с его "Офицерами".

Но проскакивает и совсем неполитический формат "дискотеки восьмидесятых" - вроде "Седой ночи" Шатунова. При этом отдельные участки охраняются явно и с расчехленным оружием – в то время как на других признаков "военного положения" не наблюдается.

Под усиленной охраной и все ключевые перекрестки – там дежурит дорожная полиция, усиленная "зелеными человечками". Атмосферу контроля сгущает отключение связи "Водафон": в "ДНР" связывают ее отключение с диверсией, но местные жители уверены, что это сделано из соображений безопасности.

Напомним, в т.н. "ЛДНР" начались "выборы", которые не признают Украина, США и Европа.

Также накануне "выборов" в т.н. "ЛДНР" стратегический беспилотник США провел разведку на линии разграничения на Донбассе.