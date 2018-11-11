Украинская сторона Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) осудила организацию Российской Федерацией 11 ноября 2018 года т.н."внеочередных выборов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны ТКГ, которое разместила на своей странице в соцсети представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы требуем немедленного созыва внеочередного созыва ТКГ и обращаемся к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе", - говорится в тексте заявления.

Также украинская сторона Трехсторонней контактной группы отмечает, что "результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и следовательно не признаются Украиной и цивилизованным миром".

"Мы отмечаем, что все причастные к организации незаконных выборов должны нести ответственность. Мы призываем украинцев в оккупации не участвовать в псевдовыборах, игнорировать их. Хотели бы также подчеркнуть, что единственными легитимными выборами могут быть те, которые будут проходить в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что РФ своими действиями вновь "грубо нарушила основополагающие нормы и принципы международного права и законодательство Украины".

"Игнорируя консолидированную позицию мирового сообщества и международных организаций о нелегитимном характере отмеченных псевдовыборов и непризнания их результатов, Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе. Псевдовыборы - это провокация, направлена на срыв хрупкого процесса мирного урегулирования на Донбассе", - говорится в заявлении.

Документом возлагается вся ответственность "за разрушительные последствия так называемых внеочередных выборов" на РФ.

"Со своей стороны, Украина и в дальнейшем будет прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе на основе минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Донецке заявили о первой диверсии в день "выборов" 11 ноября.

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