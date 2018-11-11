Число жертв масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 25 человек, об этом сообщает "Интерфакс".

Представители пожарной службы округа Бьютт сообщили СМИ, что только в окрестностях сгоревшего города Парадайс на севере штата обнаружены 23 погибших.

В свою очередь глава полиции округа Лос-Анджелес Джон Бенедикт сообщил, что еще два человека найдены мертвыми на тихоокеанском побережье в городе Малибу.

Более 400 пожарных задействованы в борьбе с пламенем. По данным американских властей, нынешние пожары уже стали одними из самых разрушительных в истории Калифорнии. В округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.

Ранее "Страна" писала о том, что журналисты нашли пропавших во время лесного пожара в Калифорнии родителей голливудского актера Чарли Шина.