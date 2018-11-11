Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией прибыли в Париж, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Первой мировой войны. Фото с мероприятия опубликованы в сети.

Сейчас во французской столице облачно и прохладно, однако это не помешало первой леди США элегантно одеться. Мелания появилась на торжестве в наряде, который не сильно подходил погодным условиям. Сейчас в Париже около 12 градусов тепла.

Так, Мелания надела утонченное осеннее пальто от Bottega Veneta с ремешком на поясе и широкими рукавами. К нему Мелания подобрала кожаные перчатки. Отметим, что во время визита во Францию Мелания отказалась от традиционной укладки волос. Зато она продемонстрировала элегантную прическу.

Фото: instagram.com

Напомним, Трамп из-за дождя отказался лететь на кладбище, чтобы почтить память американцев погибших в Первой мировой.

Также в Париже Трамп не поздоровался за руку с Порошенко.