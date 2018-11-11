За взрывы, происшедшие на военных складах за последние три года к ответственности привлечены более 75 военных. Среди них - более 20 генералов. Об этом "5 каналу" рассказал министр обороны Степан Полторак.

По словам министра, по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием, а восстановить все - это огромные деньги.

Однако, по словам министра, есть и другая проблема - после увольнений и расследований в настоящее время существует не только недостаток средств для охраны режимных объектов, но и недостаток кадров, которые согласились бы взять на себя ответственность, осознавая недостаток средств.

"После тех событий, которые происходили у нас, начиная от Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе - более 20 генералов. Это привело к другой проблеме - сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно", - констатирует Полторак.

Напомним, в ночь на 9 октября на арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области начался пожар и прогремели взрывы.

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