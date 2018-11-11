В Луцке на концерте рок-группы "Фиолет" солист провалился под сцену. Видео
На концерте украинской рок-группы "Фиолет" произошел забавный казус. Солист группы Сергей Мартынюк во время концерта в Луцке провалился под сцену. Запись с инцидентом опубликовали в сети.
На записи видно, как артист поет и танцует во время исполнения очередной композиции, а затем в прыжке, неожиданно для себя, проломил доски на сцене и провалился вниз.
В ролике показано, что Мартынюк упал между досок по плечи и был немного напуган. Музыкант при помощи посторонней помощи смог выбраться из ямы.
После инцидента Мартынюк постарался сделать вид, что ничего не произошло и продолжил петь песню.
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