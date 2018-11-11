В Минобороны раскрыли детали вчерашнего столкновения на донецком направлении, во время которого погибли двое украинских бойцов и еще двое получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга в "Украинском кризисном медиацентре", передает 112.ua

"Вчера днем, во время рекогносцировки местности и проведения инженерной разведки на светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, которое было установлено оккупантами, погибли двое военных, 1974 и 1976 г.р. Еще двое наших военных получили ранения разных степеней. Сейчас раненым оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях", - рассказал спикер.

Напомним, 10 ноября в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских бойцов погибли, еще двое получили ранения в результате срабатывание взрывного устройства. Это произошло на светлодарском направлении во время недопущения проникновения вражеских диверсантов в промежутки между наблюдательными постами.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне "выборов" в "ЛДНР" стратегический беспилотник США провел разведку на линии разграничения на Донбассе.

Также мы сообщали, что на Донбассе задержали мужчину, запустившего беспилотник над воинской частью.

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