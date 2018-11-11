Глава Белого дома США Дональд Трамп не поздоровался за руку с президентом Украины Петром Порошенком на торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны, которая проходит в Париже.

На видео видно, как Трамп приветствует президента Франции Эммануэля Макрона с супругой. Также он поздоровался с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами. Порошенко Трамп руки не подал, хотя президенты были на достаточно близком расстоянии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин также прибыл во Францию. Глава Кремля встретился с мировыми лидерами, которые собрались у парижской Триумфальной арки. Путин пожал Трампу руку, после чего показал ему большой палец и похлопал по плечу.

Напомним, что Трамп из-за дождя отказался лететь на кладбище, чтобы почтить память американцев погибших в Первой мировой.