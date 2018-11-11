В ночь на 11 ноября в Николаевской области горел психоневрологический интернат. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.

Пожар возник в Гаражанском психоневрологическом доме интернате на ул. Проездной на территории Старогаражанского сельского совета.

"Уже в 04:00 к месту происшествия выехали дежурный караул 7-й Государственной пожарно-спасательной части и пожарные местной пожарной команды "Привольное". По приезду установлено, что огнем охвачено бытовое помещение жилого корпуса № 1 и существовала угроза распространения пламени на большую площадь. До прибытия спасателей персоналом заведения приняты неотложные меры по оповещению, как Службы спасения, так и находящихся людей в интернате. Были эвакуированы на свежий воздух 35 человек", - сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - нарушение правил обращения с электробытовыми приборами.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Напомним, под Киевом спасатели почти три часа тушили пожар в частном доме, на котором погибли маленькие дети.

Также в Днепре при пожаре погибли двое детей и взрослый.