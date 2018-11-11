Власти Австрии ведут расследование в отношении еще одного подозреваемого в разглашении государственной тайны российской стороне. По данным газеты Kronen Zeitung, это сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка), передает "Интерфакс".

По информации издания, ранее в офисе этого ведомства прошли масштабные обыски. Кроме того, прошли следственные мероприятия по адресу, где зарегистрирован подозреваемый.

Согласно австрийскому законодательству, за разглашение информации, которая составляет государственную тайну, грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Австрии задержан отставной офицер вооруженных сил из Зальцбурга, который с 90-х годов до 2018 сотрудничал с российской разведкой и шпионил в пользу России.

Также мы сообщали, что глава МИД Австрии, с которой Путин танцевал на свадьбе, отменила визит в Россию из-за шпионского скандала.