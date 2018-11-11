Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил тестировать систему спасения космонавтов на разработчиках, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По мнению Рогозина, во время испытаний системы аварийного спасения конструкторов нужно обязательно сажать в корабль.

"Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет автомат ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автоматов", - сказал Рогозин.

Также Рогозин добавил, что конструктор выжил, поскольку автомобиль был хорошего качества.

Ранее "Страна" писала о том, что главу Роскосмоса Рогозина исключили из состава Авиационной коллегии при правительстве России.

Также мы сообщали, что соцсети взорвал опыт Рогозина с таксой, которую "утопили" ради эксперимента.