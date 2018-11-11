Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Париж на торжественную церемонию по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает "Газета.ру".

Путин встретился с мировыми лидерами, которые собрались у парижской Триумфальной арки. Глава Кремля поздоровался с президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном. При этом Путин пожал Трампу руку, после чего показал ему большой палец. После этого Путин поприветствовал жену Трампа Меланию и перед тем, как уйти на свое место, хлопнул Трампа по плечу.

Напомним, что Макрон и Меркель торжественно открыли мемориал в память об окончании Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что Трамп из-за дождя отказался лететь на кладбище, чтобы почтить память американцев погибших в Первой мировой.