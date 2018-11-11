Работы по демонтажу конструкций Шулявского путепровода между улицами Довженко и Вадима Гетьмана в месте их пересечения с проспектом Победы в Киеве планируется начать в январе 2019 года, при этом ожидается, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в том же 2019 году.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Планируем начать работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода с января 2019 года", - сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

В пресс-службе со ссылкой на информацию департамента транспортной инфраструктуры отметили, что реконструкция указанной транспортной развязки уже началась в текущем, 2018 году.

"Уже уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с ул. Гетмана на проспект Победы, ведется перекладка инженерных сетей на заезде с просп. Победы на ул. Александра Довженко", - говорится в сообщении.

Напомним, мост на Шулявском путепроводе частично обрушился 27 февраля вечером.

Ранее "Страна" писала о том, что Шулявский мост за 600 млн будет ремонтировать фирма помощника нардепа Микитася.

Также мы сообщали, что в Киеве на Шулявском мосту случилось тройное ДТП. Автомобиль завис над мостом.