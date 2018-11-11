В Париже кортеж президента США Дональда Трампа пыталась остановить обнаженная активистка. Об этом передает BFMTV в Twitter.

Сообщается, что девушка с обнаженной грудью смогла прорваться через оцепление и бросилась наперерез кортежу главе Белого дома. Полуголую активистку полиция уже задержала.

Фото: Twitter

Отметим, что кортеж направлялся к Триумфальной арке в Париже, где началась торжественная церемония, посвященная столетию окончания Первой Мировой войны.

Ранее Трамп из-за дождя отказался лететь на кладбище, чтобы почтить память американцев погибших в Первой мировой войне.

11-Novembre: une Femen interpellée après avoir franchi le cordon de sécurité au passage du cortège du président Trump pic.twitter.com/SYsu4LmdQt — BFMTV (@BFMTV) 11 ноября 2018 г.

Напомним, что Макрон и Меркель торжественно открыли мемориал в память об окончании Первой мировой войны.

Также стало известно, чему посвящена встреча Порошенко, Макрона, Трампа и других лидеров в Париже и почему выбрана дата 11.11 в 11:00.