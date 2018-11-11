В России надеются, что будет бой-реванш между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. Реванша будет добиваться Федерации бокса России. Об этом передает "Газета".

"Было понятно, что Усик выиграет. Белью не конкурент ему. Оба боксера показали хороший бой, но уже после четвертого раунда было все видно. Реванша с Усиком мы обязательно добьемся, независимо от того, в каком весе он будет проведен. Мурату весной предстоит бой, после него уже начнем разговаривать с командой Усика", - заявил Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

Напомним, что Усик одолел Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), получив титулы чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Ранее сообщалось, что Александр Усик нокаутировал Тони Белью в 8-м раунде.

Также появились фото, как после боя Белью поцеловал Усика в лоб.