Во Львовской области, в Каменка-Бугском районе, местный житель застрелил зятя из самодельного пистолета. Об этом сообщает ГУ НП Украины во Львовской области в Facebook.

В Каменка-Бугский отдел полиции 10 ноября, около 14:30 поступило сообщение о том, что в одном из сел района умер человек в результате огнестрельного ранения.

"Полицейские предварительно установили, что домой к 62-летнему местному жителю пришел его 35-летний зять, который проживал в соседнем населенном пункте. Около 14:00 между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры из самодельного пистолета совершил один выстрел в спину зятя. От полученных травм он скончался", - рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Проводится досудебное расследование, выясняются мотивы и обстоятельства совершения преступления.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что суд в Донецкой области оправдал АТОшника, ранее обвиняемого в убийстве таксиста.

Также мы сообщали, что киевлянин приехал во Львов на съемки фильма, напился и убил прохожего.