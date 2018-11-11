Принц Гарри и Меган Маркл посетили ежегодный Фестиваль памяти, который состоялся в лондонском Роял Альберт-Холле. Фото опубликованы в Instagram Modern Day Princess.

В этом году фестиваль посвящен 100-летию со времени окончания Первой мировой войны. Торжественное мероприятие провели с участием всех членов королевской семьи. На фестиваль также приехали королева Елизавета II, принцесса Анна, Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

Согласно этикету, все участники пришли в Роял Альберт-Холл в черном наряде. Маркл, которая сейчас находится в ожидании ребенка, выбрала сдержанный элегантный черный образ: платье, пальто с шелковой лентой Stеllа Мссаrtnеу и классические лодочки Маnоlо Вlаhnik черного цвета.

Фото: instagram.com

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл побывали в Королевстве Тонга и примерили яркие национальные наряды.

Также Меган Маркл появилась на публике в серьгах-бабочках и браслете принцессы Дианы.