Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой Мировой войны, передает "Интерфакс".

Из аэропорта президент России отправился в Елисейский дворец, на крыльце которого гостей встретили президент Франции Эммануэль Макрон с супругой.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в Париже около 50 глав государств и правительств, а также руководители международных организаций соберутся в Елисейском дворце, а затем посетят памятные мероприятия. Предусмотрены военная церемония, театрализованное представление и выступление главы Франции Эммануэля Макрона.

После мероприятий у Триумфальной арки лидеры вновь вернутся в Елисейский дворец, где запланирован рабочий завтрак от имени президента Французской Республики.

Завершающим пунктом в программе пребывания Путина в Париже станет участие в пленарном заседании "Парижского форума мира".

Ранее "Страна" писала о том, что участницы Femen разделись у Триумфальной арки в Париже.

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