225 "пленных" овец, которых готовили на убой, доставили на ферму под Одессой. Ими займутся зоозащитники. Фото
В воскресенье, 11 ноября, из Тульчина в Одессу на грузовиках доставили овец, которых почти две недели держали в закрытых контейнерах в Черноморском портовом терминале. Об этом в Facebook сообщили зоозащитники из UAnimals.
Сообщается, что в Одесскую область вернули 225 овец. Также около 15-17 искалеченных и больных животных отправят на реабилитацию в центры Rifugio Italia in Ukraine и "Лунная долина".
"Отару овец поместят на карантинную площадку, находящуюся на территории фермерского хозяйства, расположенного на 16 километре трассы Киев - Одесса. На спецплощадке животные будут находиться 21 день. После этого часть овец отправят в реабилитационные центры и приюты", - отметили волонтеры.
Фото: .facebook.com/UAnimals.official
Напомним, 300 овец, которых вернули морем из Турции в Украину, пойдут под нож на спецплощадке.
Также полиция открыла два уголовных дела по факту издевательств над несчастными животными.