В воскресенье, 11 ноября, из Тульчина в Одессу на грузовиках доставили овец, которых почти две недели держали в закрытых контейнерах в Черноморском портовом терминале. Об этом в Facebook сообщили зоозащитники из UAnimals.

Сообщается, что в Одесскую область вернули 225 овец. Также около 15-17 искалеченных и больных животных отправят на реабилитацию в центры Rifugio Italia in Ukraine и "Лунная долина".

"Отару овец поместят на карантинную площадку, находящуюся на территории фермерского хозяйства, расположенного на 16 километре трассы Киев - Одесса. На спецплощадке животные будут находиться 21 день. После этого часть овец отправят в реабилитационные центры и приюты", - отметили волонтеры.

Фото: .facebook.com/UAnimals.official

Напомним, 300 овец, которых вернули морем из Турции в Украину, пойдут под нож на спецплощадке.

Также полиция открыла два уголовных дела по факту издевательств над несчастными животными.