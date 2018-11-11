Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал о бое украинца с Тони Белью, который завершился нокаутом для британца в 8-м раунде.

Об этом передает Sport.ua.

"По моим запискам, в восьмом раунде Усик проигрывал. За Усиком было 3 раунда, за Беллью - 4, это подтвердили и судьи. Если посмотреть все бои Усика, он никогда не газует с первого раунда, раскачивается, долго запрягает, а потом впрягается. Белью подсел физически, и пришло время нокаута.

То, что делал Белью - это то же, что и Тайсон Фьюри делал в бою с Кличко. Усик наносил много ударов, но был мизерный процент попаданий, это очень раздражало.

В следующем году Усика в Украине мы точно не увидим. На следующий год в планах два боя. Или в Англии и в США, или оба в Англии. Если Андре Уорд вернется в крузервейт, можно крепко задуматься", - сказал Красюк после поединка.

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото, как после боя Белью поцеловал Усика в лоб.

Также мы сообщали, что Белью после нокаута от Усика заявил, что вешает перчатки на гвоздь.