Трамп из-за дождя отказался лететь на кладбище, чтобы почтить память американцев погибших в Первой мировой
Президент США Дональд Трамп не поехал на французское кладбище, чтобы почтить память погибших во время Первой мировой войны американцев. Об этом передает Bloomberg.
Глава Белого дома отменил свой визит из-за плохой погоды. Сообщается, что Трамп должен был принять участие в церемонии возложения венка в субботу, 10 ноября на американском кладбище и мемориале в 100 километрах от Парижа, но его вертолет не взлетел из-за дождя.
После обеда с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Трамп провел большую часть дня в резиденции посла США, где он остановился на время мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.
Отметим, что к мемориалу прибыли Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Оба лидера отметили "ценность французско-немецкого примирения на службе Европе и миру". Меркель добавила, что она стала первым послевоенным канцлером Германии, который посетил Компьен с президентом Франции.
Фото: twitter.com/EmmanuelMacron
Напомним, Макрон и Меркель торжественно открыли мемориал в память об окончании Первой мировой войны.
Также Порошенко прибыл во Францию на памятную церемонию в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой.