Президент США Дональд Трамп не поехал на французское кладбище, чтобы почтить память погибших во время Первой мировой войны американцев. Об этом передает Bloomberg.

Глава Белого дома отменил свой визит из-за плохой погоды. Сообщается, что Трамп должен был принять участие в церемонии возложения венка в субботу, 10 ноября на американском кладбище и мемориале в 100 километрах от Парижа, но его вертолет не взлетел из-за дождя.

После обеда с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Трамп провел большую часть дня в резиденции посла США, где он остановился на время мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Отметим, что к мемориалу прибыли Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Оба лидера отметили "ценность французско-немецкого примирения на службе Европе и миру". Меркель добавила, что она стала первым послевоенным канцлером Германии, который посетил Компьен с президентом Франции.

Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Напомним, Макрон и Меркель торжественно открыли мемориал в память об окончании Первой мировой войны.

Также Порошенко прибыл во Францию на памятную церемонию в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой.