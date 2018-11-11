В ночь на 11 ноября Запорожская АЭС отключила шестой блок от сети для проведения планового среднего ремонта. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Ремонт энергоблока продлится до 19 января 2019 года.

Отмечается, что сейчас на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2945 МВт. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

Кроме того, радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Напомним, на Южно-Украинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока №3.

Также СБУ утверждает, что на Запорожской АЭС воровали деньги, выделенные на ремонт.