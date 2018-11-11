Утром в воскресенье, 11 ноября в Соломенском районе Киева произошло ДТП - автомобиль Mazda въехал в подземный пешеходный переход. Об этом сообщает Вартові.Еспресо.

По словам водителя автомобиля, он всего на мгновение отвлекся от дорги и его машина выехала на тротуар и покатилась по ступенькам в подземный переход.

Врачи оказали помощь водителю разбитого автомобиля, однако от госпитализации мужчина отказался.

Как видно, на фото с места происшествия, автомобиль в результате ДТП получил существенные повреждения.

Фото: espreso.tv

Напомним, вечером в субботу, 10 ноября в Киеве в результате столкновения автомобилей на перекрестке длве лекговушки вылетели в пешеходную зону.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киева дипломат из Греции попал в ДТП за рулем Mercedes.