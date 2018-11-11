В США, американский актер и лауреат премии "Золотой глобус" Чарли Шин сообщил о пропаже своих родителей во время масштабного лесного пожара в Малибу (штат Калифорния). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Уточняется, что сообщение о пропаже родителей поступило от актера в ночь на 9 ноября. Журналистам удалось найти его родителей, Мартина и Джанет, которых эвакуировали из-за пожара. Отец актера подчеркнул, что речь идет о "самом ужасном" пожаре, свидетелем которого он стал за 48 лет жизни в Малибу.

"…мы в порядке, мы на пляже Зума и, скорее всего, проведем эту ночь в машине", - сказал Мартин Шин.

Напомним, в результате масштабных лесных пожаров в Калифорнии погибли уже более 20 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Калифорнии пожар уничтожил город Парадайс.

Также мы сообщали, что под Киевом спасатели почти три часа тушили пожар в частном доме, на котором погибли маленькие дети.