Глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что регулятор не призывал и не рекомендовал просто "напечатать денег для ручного регулирования экономики". Об этом он сообщил в Facebook.

Данилишин отметил, что рекомендации, содержащиеся в Решении Совета №48-рд о влиянии государственных заимствований и налоговой политики на состояние денежно-кредитной сферы Украины, предоставлялись исключительно Кабинету министров.

"Напоминаю, что у правительства отсутствует эмиссионная функция. Поэтому рекомендация Совета о "разработке программы по выпуску целевых ОВГЗ" может рассматриваться Кабмином исключительно в контексте возможности выпуска таких облигаций через первичные аукционы Министерства финансов", - сообщил он.

Данилишин подчеркнул, что эмиссия целевых облигаций является абсолютно рыночным инструментом привлечений.

"Для потенциальных же инвесторов (в т.ч. планирующих прямые инвестиции) эмиссия подобных ОВГЗ служит четким сигналом о приверженности правительства к курсу структурных реформ и трансформации украинской экономики", - добавил он.

Фото: facebook.com

Напомним, в НБУ рассказали, как именно упростят переводы за рубеж и другие банковские услуги.

Также в НБУ пообещали, что в следующем году денег будет больше.