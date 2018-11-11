Сегодня, 11 ноября, в так называемых "ЛДНР" проходят "выборы". Уже стало известно, как выглядит "избирательный бюллетень" в "ЛНР". Как выяснилось, указанная в нем информация на русском языке дублируется на украинский. В "бюллетене" указаны четыре кандидата на пост главы т.н. "республики" - Олег Коваль, Леонид Пасечник, Людмила Руснак, Наталья Сергун. Фаворитом выборов, клоторого поддерживает Кремль, является руководящий "республикой" Леонид Пасечник.

Фото Сергея Белоуса, t.me/Sergey_Belous

Напомним, что Украина и Запад уже заявили, что не признают результаты этих псевловыборов. Поддержку же этому голосованию оказывает Россия.

Ранее "Страна" писала о том, что в Донецке заявили о первой диверсии в день "выборов" 11 ноября.

Также мы сообщали, что накануне выборов в "ДНР" пропала связь Vodafone.