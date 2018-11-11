В субботу, 10 ноября в Харькове произошло крупное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошла на Московском проспекте, где столкнулись автомобили BMW, Skoda и Hyundai. В результате столкновения загорелся BMW. После аварии водитель автомобиля покинул место ДТП до приезда полиции. По информации правоохранителей, в ДТП никто не пострадал.

По словам очевидцев происшествия, автомобиль BMW выехал на встречную полосу и зацепил Scoda Octavia, которая в это время делала разворот. После удара BMW влетел в разделительный островок и перевернулся. Автомобиль проехал на крыше около 150 метров, после чего загорелся.

Фото: facebook

Напомним, в центре Киева дипломат из Греции попал в ДТП за рулем Mercedes.

Также в Киеве на Шулявском мосту случилось тройное ДТП.