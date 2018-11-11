Тройное ДТП в Харькове. Авто сгорело, а водитель сбежал с места аварии. Фото
В субботу, 10 ноября в Харькове произошло крупное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
ДТП произошла на Московском проспекте, где столкнулись автомобили BMW, Skoda и Hyundai. В результате столкновения загорелся BMW. После аварии водитель автомобиля покинул место ДТП до приезда полиции. По информации правоохранителей, в ДТП никто не пострадал.
По словам очевидцев происшествия, автомобиль BMW выехал на встречную полосу и зацепил Scoda Octavia, которая в это время делала разворот. После удара BMW влетел в разделительный островок и перевернулся. Автомобиль проехал на крыше около 150 метров, после чего загорелся.
Фото: facebook
Напомним, в центре Киева дипломат из Греции попал в ДТП за рулем Mercedes.
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