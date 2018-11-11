Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло заговор немецких военных, планировавших "убийства непопулярных политиков". Как сообщило немецкое издание Focus, в объединение входили военнослужащие бундесвера, спецназовцы и члены Ассоциации элитных солдат Uniter, передает УНН.

По информации источников, заговорщики планировали собрать политиков в одном месте и убить их в "день Х". У группы были секретные хранилища оружия и топлива. Также имелся осведомитель в военной контрразведке, который пытался помешать ходу расследования. Он сообщал заговорщикам о предстоящих обысках и развитии дела. Мужчине предъявлены обвинения, его дело рассмотрит Окружной суд Кельна.

Полный список потенциальных жертв еще не известен, уточняет Focus. Однако среди главных целей числится глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Дитмар Бартч. По данным Daily Mail, в списке также значились лидер партии Зеленых Клаудия Рот, министр иностранных дел Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук. По данным издания, в группе было 200 элитных солдат, которые и сформировали "неонацистскую фракцию".

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